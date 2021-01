Un Barça amb Leo Messi recuperat juga a l'Alcoraz

El Barça recupera Leo Messi per visitar aquesta nit l'Osca (21h) en un partit marcat per les urgències dels dos conjunts. Per als aragonesos, cuers, però també per als catalans, que necessiten els tres punts per no perdre definitivament el tren de la Lliga.

Per a l'equip d'Osca, que només ha guanyat un partit aquesta temporada, sembla vital la victòria davant un rival que en circumstàncies normals seria poc menys que invencible però que en les actuals deixa una escletxa per somiar amb aquest triomf tan necessari, no només pels punts en joc sinó pel que representaria moralment. Precisament el fet que l'equip de Ronald Koeman estigui protagonitzant una temporada molt per sota del que s'esperava pensar que la utopia es pugui convertir en realitat.

El Barça s'encomana al tòpic per iniciar el 2021 amb optimisme. L'equip blaugrana ha sumat aquest curs set victòries, quatre empats i quatre derrotes, xifres que el situen sisè. El tècnic segueix sense trobar la tecla tàctica. El 4-2-3-1 ja no és indiscutible. Per això, la disposició amb vista a aquest diumenge és una incògnita. A més, la lesió de Philippe Coutinho, que estarà tres mesos de baixa després de ser operat d'una lesió al menisc del genoll esquerre, obliga Koeman a recórrer a un Messi que ja pot negociar lliurement amb altres clubs a sis mesos de que acabi el seu contracte. A les absències de Coutinho, Piqué, Ansu Fati i Sergi Roberto se suma la de Samuel Umtiti per problemes estomacals.

Al davant el Barça hi trobarà el conjunt aragonès, que haurà de millorar les prestacions que ha mostrat fins ara i, sobretot, evitar els errors a la zona de el mig camp i en la defensiva que partit rere partit li estan costant punts i més punts. L'equip que entrena Miguel Ángel Sánchez «Míchel» podria canviar el seu habitual dibuix tàctic i passar a jugar amb cinc defenses tenint en compte que mantenir la lluita per la possessió de l'esfèric davant el Barcelona sembla gairebé impossible. Míchel compta per a aquest enfrontament amb les baixes per lesió de del davanter Sandro Ramírez i del lateral Pablo Maffeo, a més de la de l'exjugador del Girona Borja García, després de donar positiu ahir per coronavirus.