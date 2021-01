El GEiEG aprova 4,2 milions de pressupost

El GEiEG va celebrar telemàticament aquest dimecres, l'assemblea ordinària de socis. Per primera vegada, en compliment legal i seguint totes les indicacions sanitàries. L'entitat va aprovar un pressupost de 4.261.630 d'euros per aquest any. En un balanç marcat pels quantiosos danys causats pel temporal Gloria i els importants efectes de la covid-19, l'entitat grupista va presentar un pla d'ajustaments econòmics, assumint també l'esforç de no apujar les quotes socials.

La sessió va començar amb la lectura de l'informe de presidència a càrrec de Francesc Cayuela, qui va destacar els grans esforços de l'entitat i de tothom (socis, administracions, patrocinadors i col·laboradors) i que ha permès superar un dels anys més difícils en la història del GEiEG. De la mateixa manera també va voler agrair especialment, la fidelitat i confiança dels socis i sòcies que han fet costat a l'entitat. Seguidament, la resta de comissions van repassar les actuacions executades durant el curs i la situació actual.

El president ,va agrair la confiança i fidelitat de tots els grupistes assegurant que «el club tanca un any en el que s'ha plorat molt i, especialment després del Glòria, quan semblava que no podríem tirar endavant, però gràcies a l'esforç de tots ho hem superat. Encara queda molta feina per fer. No sabem que passarà, ningú ho sap, però treballarem moltíssim pel futur del club».

Un cop finalitzada l'assemblea es va celebrar una convocatòria extraordinària que va servir per validar les accions econòmiques activades i les operacions financeres de l'edifici Fòrum.