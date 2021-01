Eusebio, estable i en coma induït després de l'operació

L'exfutbolista i entrenador Eusebio Sacristán (l'últim equip que va dirigir va ser el Girona) es troba estable i en coma induït a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital Clínic de Valladolid, a l'espera de la seva evolució després de la intervenció quirúrgica a la qual va ser sotmès dijous per un coàgul, degut a un cop al cap fruit d'una caiguda fortuïta.

Eusebio va passar la nit estable i la seva situació clínica era ahir igual que la del dia 31, quan va ser operat, segons fonts de la Fundació que porta el seu nom, que van assenyalar que l'evolució és «clau» en aquests primers dies posteriors a l'operació.

Sacristán va ingressar el dimecres, 30 de desembre, a l'Hospital Clínic Universitari de Valladolid, després de patir aquell mateix dia un traumatisme cranioencefàlic sever, fruit d'una caiguda fortuïta quan es trobava en un bar acompanyat de més gent.

Després del seu ingrés, se li va detectar un coàgul i el dijous se'l va sotmetre a una operació quirúrgica d'urgència, fonamentalment per «precaució».

L'exfutbolista, de 56 anys i natural de la localitat de la Seca, va militar al Reial Valladolid, Atlètic de Madrid, Barcelona,?Celta de Vigo i a la Selecció Espanyola. Va ser Campió d'Europa sub-21 amb la Selecció Espanyola i Campió de la Copa d'Europa amb el Barça.

Entrenador nacional de futbol, ??ha exercit al Girona FC i a la Reial Societat, com a segon al Barcelona de Rijkaard, i a Segona Divisió ha dirigit el Barcelona B i el Celta de Vigo. L'any 2003 va crear la fundació que porta el seu nom al costat de companys de banqueta que el van acompanyar com a patrons i des de llavors, l'entitat ha treballat amb més de 200.000 persones a Valladolid i ciutats del seu àmbit d'influència com Palència, en diferents projectes vinculats a l'esport.

Zinedine Zidane, tècnic del Reial Madrid, va començar la seva compareixença d'ahir, prèvia al partit d'avui contra el Celta, donant-li ànims. Abans d'admetre preguntes, va voler deixar un missatge de suport a l'exfutbolista i entrenador. «Ens sap molt de greu la situació amb la qual s'ha trobat Eusebio, a qui li enviem molta força, molt suport a la seva família i espero que surti d'aquest pal», va manifestar el tècnic del Madrid. Així mateix, clubs com el FC Barcelona, el Celta o el Girona van donar ànims a l'entrenador a través d'un missatge a les xarxes socials. «Des del Girona FC enviem molta força al nostre exentrenador Eusebio Sacristán» deia en una publicació el conjunt gironí el dia 31 a la tarda.