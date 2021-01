Els clubs catalans de Segona B demanen poder tenir públic

Tots els clubs catalans de Segona B, que integren el grup 3A de la categoria, i entre els quals hi ha el Llagostera i l'Olot, han subscrit una petició adreçada a la Generalitat on reclamen poder tornar a tenir públic als seus estadis. També sol·liciten la represa de les competicions de base i territorials, aturades des de mitjans octubre i sense data de retorn. «Les decisions de la Generalitat estan causant uns perjudicis irreparables als clubs», asseguren en l'escrit. En aquest sentit lamenten que la majoria de comunitats permetin públic als partits de Segona B i que a Catalunya això continuï estant vetant per raons sanitàries.