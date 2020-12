A tancar l'any sense Messi i contra un rival necessitat

El Barcelona afronta l'últim partit d'un 2020 més que turbulent amb la baixa de Leo Messi. El davanter argentí descansa encara al seu país i no podrà enfrontar-se aquesta tarda (19.15 hores) a un Eibar que arriba al Camp Nou amb un munt d'urgències i situat a la part baixa de la classificació.

Després de la breu aturada nadalenca, el Barça torna als terrenys de joc per tancar un any en blanc, sense cap títol aconseguit. 2020 ha estat un annus horribilis, marcat per la pallissa encaixada a la Lliga de Campions davant el Bayern de Munic, la dimissió de la directiva de Josep Maria Bartomeu i el ball d'entrenadors. Després de les destitucions d'Ernesto Valverde i Quique Setién, l'actual tècnic blaugrana, Ronald Koeman, pretén consolidar-se en el càrrec amb una barreja de bons resultats i de joc vistós. Amb aquesta combinació, els culers van aconseguir derrotar el Valladolid (0-3) el dimarts passat, en l'últim duel disputat fins ara.

A Pucela, Koeman va donar amb la tecla usant un sistema 3-5-2, amb tres centrals i dos carrilers ofensius per la banda. De cara al partit contra l'Eibar, l'absència del lateral esquerre Jordi Alba, que va veure la cinquena targeta groga a Valladolid, es converteix en una baixa sensible. Serà substituït per Junior Firpo i segurament això es traduïrà en un retorn al 4-3-3. No obstant això, el més probable és que Koeman s'adapti a l'equip per donar-li continuïtat al 3-5-2, confiant en Firpo per al carril esquerre i repetint amb el lateral Dest per la banda dreta.

Sense Messi, que pateix unes molèsties al turmell dret i té permís del club per allargar les seves vacances, se li obra la porta de la titularitat a Coutinho per intentar connectar amb una davantera formada per Griezmann i Braithwaite. Koeman podria reservar-se la carta d'Ousmane Dembélé com a revulsiu en el segon temps. Després de tres setmanes de baixa per una lesió a la cuixa dreta, l'atacant francès és la principal novetat en la convocatòria.

De la seva bad,a l'Eibar ha encès totes les alarmes degut als últims resultats i la baixa de Messi alimenta les seves aspiracions per esgarrapar algun resultat positiu. Els de Mendilibar venen d'encaixar dues derrotes consecutives, contra Reial Madrid i Alabès. El balanç al Camp Nou no és massa bo: mai hi ha puntuat. Bryan Gil, Cote, Roberto Correa, Anaitz Arbilla i Kevin Rodrigues són baixa.