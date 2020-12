La «normalitat» entra al vestidor del Bàsquet Girona

Això va així i per més esforços que s'hi dediquin, tard o d'hora la pandèmia acaba fent estralls. El virus obre la porta i ho fa sense avisar. Els parèntesis són a l'ordre del dia i fa poc li va tocar al Bàsquet Girona aturar la maquinària. Un brot al vestidor va servir per prémer el botó de pausa. Interrupció total pels afectats. La resta, també confinats, han hagut de picar pedra des de casa, amb sessions físiques telemàtiques. Dies i dies fora d'escena, mentre la competició ha anat avançant. Fins ahir. L'equip es tornava a trobar. Ho feia al pavelló de Palau sacosta, amb un entrenament en què el tècnic Carles Marco va poder comptar amb tots els seus efectius.

Dues setmanes s'han fet molt llargues i ara toca recuperar el temps perdut a la pista. No hi ha massa marge de maniobra perquè ben aviat torna la lliga. El Bàsquet Girona juga aquest diumenge, 3 de gener, a Fontajau contra el Palmer Alma Mediterrànea Palma. L'objectiu, aprofitar aquests dies per recuperar el to competitiu, agafar ritme i encarar la cita en les millors condicions possibles.

Necessita jugar l'equip i també guanyar. El balanç actual és de només dues victòries i cinc derrotes. La posició, la penúltima a la classificació. La part positiva de tot plegat és que, ara mateix, els gironins tenen tres partits encara pendents contra l'HLA Alacant, ZTE Canoe (el cuer) i l'ICG Força Lleida. Aquest últim ja té data: 20 de gener. Per afrontar-los, Marco disposarà de Lamin Dibba no només en els entrenaments. Al jugador del CB Sant Narcís, de 23 anys i 2,08 metres d'alçada, se li ha fet fitxa del primer equip del Bàsquet Girona.