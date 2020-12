El Llagostera obre la porta de sortida a l'extrem Èric Jiménez

Amb el gener a tocar, el Llagostera comença a moure fitxa per retocar la seva plantilla per afrontar la segona part de la competició amb garanties i salvar així la categoria. De moment, ja ha donat una baixa. Ahir el club anunciava l'adeu d'Èric Jiménez, blaugrana durant les dues últimes temporades i mitja. L'extrem de L'Hospitalet de Llobregat, de 23 anys, ha anat perdent protagonisme i només ha jugat dos partits de Lliga aquest curs, a banda del matx de Copa del Rei amb l'Espanyol i les aparicions a la Copa Federació. Tot buscant més protagonisme, el més probable és que se'n vagi a un rival directe com ho és el Prat, que també lluita per salvar-se a la Segona Divisió B.

Fitxat el 2018 procedent del Vilassar, va disputar 34 partits el seu primer any i es va convertir en una de les peces clau en l'ascens de categoria del Llagostera. Va fer sis gols i seva va ser l'assistència en el decisiu partit a Portugalete, per acabar pujant a Segona B. La seva sortida obliga el club a moure fitxa per buscar un substitut. No es descarten més altes o baixes.