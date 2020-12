L'Olot es troba «en les millors condicions» per visitar el Poblense a Copa

L'Olot, com d'altres, no haurà d'esperar fins al cap de setmana del 9 i 10 de gener per tornar a la competició. Els garrotxins, que van veure com el Llagostera empatava en el darrer minut enel derbi gironí de Segona B, es tornarà a vestir de curt demà (12.00) per visitar el Poblense per disputar així la primera ronda de la Copa del Rei. «És un luxe poder jugar una competició com aquesta. Podrem rebre atenció de tot el futbol nacional i si passem tindrem la possibilitat d'enfrontar-nos a un equip professional com ho és l'Osasuna. Això sí, abans haurem de superar el Poblense que no serà gens fàcil», explicava l'entrenador olotí Raúl Garrido, qui ha observat que els seus homes han arribat en un moment idoni després de les vacances nadalenques. «Afortunadament els jugadors han arribat amb moltes ganes de poder jugar. Per sort, pel que fa a covid-19 no estem afectats ja que hem fet els tests pertinents i hem donat tot negatius. Ens anirà bé competir perquè estem un bona dinàmica». L'eliminatòria contra els balears s'havia d'haver disputat fa dues setmanes però el virus va fer-lis la guitza i van haver d'ajornar-lo. Per demà, el Nou Camp de Sa Pobla podrà rebre gent. Una notícia que Garrido la va titllar d'«inexplicable i estranya però que hem d'acceptar».