La FCF descarta que les competicions tornin el 10 de gener

Veient el panorama, es feia difícil pensar que el futbol considerat amateur, i també el de base, així com totes les competicions de futbol sala, tornessin a l'activitat el cap de setmana del 9 i 10 de gener. Aquesta era la intenció de la Federació Catalana de Futbol (FCF), organisme que ha acabat fent marxa enrere tot rendint-se a l'evidència. En un comunicat emès ahir, descartava de manera definitiva que la pilota pugui tornar a rodar durant les dates que en un primer moment contemplava.

Cap sorpresa, tenint en compte el context. La Federació justificava haver pres aquesta decisió perquè fins ara no hi ha hagut cap variació pel que fa a les mesures de seguretat i prevenció que s'apliquen en l'esport per minvar els efectes de la pandèmia del coronavirus. És el cas, per exemple, de l'ús de la mascareta durant l'activitat física col·lectiva en espais tancats, la prohibició de la disputa de partits de competició i amistosos, o també la limitació de mobilitat comarcal i el toc de queda entre les deu de la nit i les sis del matí.

Tenint en compte que «no hi ha les condicions necessàries per a la represa dels campionats», la FCF opta per continuar esperant i en el mateix comunicat explica que un cop aquestes restriccions s'aixequin es durà a terme una ronda informativa a clubs i federats perquè les competicions es puguin reprendre de la manera més ràpida i efectiva.