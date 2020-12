El Barça topa amb Landin i perd la final de la Copa d'Europa

El Barça no va poder conquerir la seva desena Copa d'Europa d'handbol després de perdre clarament davant el THW Kiel. El conjunt de Xavi Pascual no va poder posar fi a la seva sequera en la màxima competició continental, que ja s'allarga a cinc anys, després d'un partit en què no va trobar mai el seu millor nivell davant un rival que va tenir en el seu porter, Niklas Landin, el seu millor home.

Va ser el Kiel el primer equip en trencar un inici igualat i marcat també per les exclusions: dues per a un Sagosen que va saber aguantar amb aquesta pressió. Landin va començar a marcar diferències a la porteria i va poder escapar-se en el marcador (9-13), però el Barça va prémer l'accelerador i va saber replicar per igualar a 15. No obstant això, el tram final de la primera meitat va ser dominat pel Kiel, que va signar un parcial d'1-4 per anar-se'n amb certa comoditat als vestidors (16-19). Amb Landin fent-se cada vegada més gran a la porteria i el flux anotador baixant considerablament, el conjunt alemany va administrar molt bé la seva renda, que va ampliar fins als cinc gols. Amb molt d'esforç i bones accions defensives, el Barça va aconseguir mantenir les seves opcions (26-29). Aleix Gómez va tenir un set metres, però, curiosament sense Landin a la porteria, el va enviar al travesser. L'última opció es va esvair aquí.