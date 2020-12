El Barça supera el PSG i jugarà la final de la Champions d'handbol

El Barça es va classificar ahir per a la final de la Lliga de Campions 2019-2020 després de derrotar el Paris Saint Germain per 37-32 en la primera semifinal de la Final a Quatre que va donar el seu tret de sortida al Lanxess Arena de Colònia. D'aquesta manera, els de Xavi Pascual lluitaran pel seu desè ceptre continental.

El bloc blaugrana es va mostrar demolidor en atac, especialment Dika Mem (8 gols) i Aron Palmarsson (6), que van ser clau juntament amb les dotze aturades del porter danès Kevin Möller. Al davant, tot i el bon partit de Vincent Gerard (13 aturades) i els gols de Dylan Nahi (9) i de Mikkel Hansen (7), els parisencs no van poder seguir el ritme del seu rival.

Va començar el Barça una mica fred i això ho va aprofitar el PSG per situar un 4-7 al seu favor gràcies a les canonades de Kristopan i l'efectivitat del central Remili. Va ser quan la defensa es va centrar i coincidint amb l'entrada de Kevin Möller sota pals per Pérez de Vargas, que el conjunt blaugrana va despertar. Els gols de Mem i les intervencions del porter van ser clau per augmentar l'avantatge i els gals es van esfondrar. Les diferències es van eixamplar i al segon acte hi van haver moments per a tots dos equips, encara que el Barça va saber mantenir a ratlla en tot moment les aproximacions del seu rival pel que la remuntada va ser impossible.