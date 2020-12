Araújo va ser baixa a la pista del Gernika per una petita infecció

L'Uni jugava, i guanyava, el diumenge a la pista del Lointek Gernika per acomiadar el 2020 amb una línia ascendent, deixant enrere l'ensopegada de fa poques setmanes a la pista de l'intractable Perfumerías Avenida. El tècnic, Alfred Julbe, tornava a disposar de Paola Ferrari, que s'havia perdut els últims partits, però un dia més no podia comptar amb la totalitat de la seva plantilla. Aquest cop, es quedava sense María Araújo. Julbe ho va justificar parlant només d'un «petit problema», sense voler anar més enllà. El cas és que la gallega va patir una petita infecció que li va impedir vestir-se de curt. Es troba en tractament i en els propers dies la cosa hauria de millorar, encara que avui es visitarà amb la doctora per veure quin és el seu estat.

Aquest petit sotrac li arriba just quan l'equip, ben carregat de partits, fa una petita aturada. Les jugadores disposen d'uns dies de descans i no tornaran a l'activitat fins el proper dissabte, 2 de gener. El primer compromís del 2021 arribarà un parell de dies més tard, el 4. Serà contra l'Spar Gran Canaria, a partir de dos quarts de vuit del vespre. El següent el dia 9, a la pista del Casademont Saragossa. Aquest mes de gener vindrà ben farcit perquè l'Uni tornarà a competir a l'Eurolliga per mesurar les seves forces novament amb el TTT Riga, UMMC Ekaterinburg i Bereta Familia Schio. Serà entre el 19 i 22 i les gironines hi arribaran amb un balanç favorable (2-1).