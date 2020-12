L'Olot torna a la feina per preparar el partit de Copa ajornat contra el Poblense

L'Olot ha hagut de pair els torrons abans que ningú. L'equip de Raúl Garrido va tornar ahir als entrenaments per preparar el partit de la primera ronda de la Copa del Rei contra el Poblense, que es jugarà aquest dimecres 30 de desembre (12 h). Aquesta és la data que van escollir ambós conjunts després que el duel quedés ajornat en un primer moment per un positiu per coronavirus a la plantilla balear. Si hagués sigut per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), encara haurien disposat de menys dies de vacances de Nadal perquè l'organisme proposava que es jugués ahir.

Els garrotxins posaran rumb cap a Mallorca demà a la tarda amb la il·lusió d'eliminar el Poblense i passar de ronda. I és que saben que el guanyador del primer duel de Copa s'enfrontarà a tot un Primera Divisió com és l'Osasuna. Així va decidir-ho el sorteig de la segona ronda, pendent del resultat d'aquest matx. Si l'Olot aconsegueix superar-lo, rebrà els de Jagoba Arraste per Reis (19 h). Sens dubte seria una gran benvinguda a l'any nou, encara que no hi pugui haver públic a les graderies del Municipal.

Guanyar al municipal de Sa Pobla seria el millor remei per acomiadar un any complicat per a l'Olot. La irrupció de la pandèmia no ha fet més que portar maldecaps als de Garrido amb un inici de temporada a la Lliga que no va ser gens prometedor. A l'equip va costar-li aixecar el vol, oferint alts i baixos i a vegades fins i tot sense reconèixer-se. En conseqüència, se situen penúltims amb 9 punts (2 victòries, 3 empats i 4 derrotes). No obstant això, hi ha esperança. Va quedar demostrat al derbi gironí de Segona B amb un empat davant el Llagostera (1-1). Per la seva part, l'equip d'Oriol Alsina torna avui a la feina amb una sessió d'entrenament a la tarda. Els blaugrana ja s'han oblidat de la Copa en quedar eliminats per l'Espanyol (0-1).

L'altre representant de la demarcació a la categoria d'argent, el Llagostera, reprèn els entrenaments avui amb una sessió a partir de les quatre de la tarda.