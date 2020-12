Guanyar a Gernika per acabar el 2020 amb bones sensacions

Malgrat el petit ensurt final, l'Spar Girona va fer els deures abans de Nadal superant l'IDK Euskotren Gipuzkoa al pavelló de Palau (65-58). Una desconnexió, la de l'últim m inut, que de ben segur no va agradar a Alfred Julbe, que haurà fet especial incisió aquests dies perquè no es torni a repetir. Les vacances de Nadal de les jugadores de l'Uni han estat atípiques o més aviat n'han fet ben poques. L'equip va desplaçar-se ahir cap a terres basques, on aquest migdia (13.00, Teledeporte) té una nova cita de la Lliga Femenina Endesa contra el Lointec Gernika Bizkaia. L'objectiu és només un i està ben definit: poder tancar l'any 2020 amb una victòria i, sobretot, amb sensacions diferents de les que va deixar la victòria contra l'IDK de dimarts. Julbe té tota la plantilla a la seva disposició, fins i tot Paola Ferrari, que depenent de com vagi el partit podria reaparèixer després de la lesió. Les gironines no tornaran a competir fins al pròxim dia 4 de gener contra el Gran Canària.

El pavelló de Maloste és sempre una visita complicada, però la d'avui s'hi presenta encara més tenint en compte la motivació extra amb què les basques esperaran les gironines. No només pel fet que dues il·lustres exjugadores de l'Uni com Rosó Buch i Nadia Colhado esperen amb ganes el partit, sinó també perquè el conjunt basc ve de perdre dos partits seguits contra València (54-59) i Bembibre (62-49). Una derrota, aquesta darrera, inesperada i que li ha fet perdre pistonada en la lluita pel segon vagó de la part alta de la classificació. «Ens enfrontem a un bon equip, que té balanç positiu de partits i que és molt sòlid com a local. Ens posaran en dificultats i caldrà estar preparats», diu Julbe.

La presència de dues referents del club gironí els últims anys com Buch i Collado és també un factor a tenir en compte. De ben segur que el retorn a Fontajau, en el partit de la primera volta (60-41), no els devia deixar cap mena de bon regust de boca. Aquell dia Buch va fer 5 punts i Colhado només 6 contra les seves excompanyes. Avui serà diferent i Julbe ho sap. «Tenen molt de talent», avisa. Les dues interiors de l'Uni Reisingerova (20 punts) i Labuckiene (10) van destrossar el Gernika aquell dia a Fontajau.

L'entrenador gironí pot comptar amb la plantilla al complet abans d'encetar una setmana de desconnexió. «Ens hem preparat com fem sempre per sortir amb les màximes capacitats. Estem contents de tornar a tenir jugadores que arrossegaven dificultats i que podran jugar per mirar de resoldre el partit». Ferrari, ja recuperada dels seus problemes al genoll, ha viatjat i podria tenir minuts a Maloste si Julbe ho creu convenient.

L'Uni gaudirà d'una setmana de vacances després del matx d'avui i abans d'encarar una voràgine de partits que el farà enfrontar-se a Gran Canària, Saragossa i Tenerife abans de viatjar a terres italianes per disputar la segona bombolla de l'Eurolliga a Schio el 19 de gener.