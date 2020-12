El derbi Banyoles-Figueres es jugarà el 3 de gener

El derbi gironí de Tercera entre el Banyoles i el Figueres corresponent a la jornada 9, que va quedar ajornat per casos positius de coronavirus a la plantilla banyolina, ja té data: serà el diumenge 3 de gener. D'aquesta manera, ambdós equips gaudiran de menys dies de vacances de Nadal que la resta ja que, en principi, la Lliga no es reprèn fins al cap de setmana del 9-10 de gener.

La detecció del virus entre jugadors del Banyoles va impedir als de Pitu Batlle jugar els partits contra els figuerencs i el Vilassar de Mar. En conseqüència, acaben l'any amb un gust amarg sense l'oportunitat de tallar una ratxa negativa de dues derrotes consecutives davant el Granollers (0-1) i Cerdanyola (1-0) que els situen penúltims amb només 3 punts. Tenen, però, dos partits menys que els altres clubs.

Per la seva part, el conjunt de Javi Salamero arribarà llançat després d'apuntar-se el derbi de la Tramuntana contra el Peralada a Vilatenim (3-1). La victòria amb els xampanyers va donar un impuls als blanc-i-blaus, que confirmaven les bones sensacions. «Més enllà dels tres punts, no donem importància al derbi. Estem en una cursa en la qual el més important no és començar bé, sinó acabar bé. Ara mateix venim de menys a més. Quan vius el futbol amb passió, normalment passen coses bones», assegurava Salamero en l'últim duel del 2020. El Figueres ha tancat l'any a la setena posició amb 11 punts -només li falta per disputar el duel a Banyoles.

Un cop recuperat el Banyoles-Figueres, s'enfrontaran contra el cuer Sants i el líder Sant Andreu, respectivament.