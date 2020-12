Jaime Salas, el gironí que ja és un històric del judo a Espanya

A tot estirar, a Espanya hi ha amb prou feines una trentena de judoques que puguin dir que tenen l'exclusiu grau de 8è Dan. Una desena són catalanes. I des de fa poc, entre aquestes, hi figura Jaime Salas, pioner d'aquest esport a Girona i que després de més de 45 anys dedicats a la disciplina ha obtingut aquest reconeixement. Salas, de 65 anys, continua impulsant l'expansió d'aquesta art marcial creada a Tòquio el 1882 per Jigoro Kano. Pel Girona-Judo, el club que impulsa amb el suport del seu germà, José Luis, des de l'any 2000, com a continuació del gimnàs Fujiyama, que havia creat el 1977, al carrer Nord, hi han passat milers de joves gironins. Encara avui continua al peu del canó, fent classe i ocupant-se de la gerència i coordinació de l'entitat, que té la seu a Fontajau.

El judo és, per a Salas, la raó de ser, una filosofia de vida, la seva escola de valors. Va descobrir aquesta pràctica a la seva Santander natal el 1965, quan el seu pare, un gran lector, sense haver vist mai practicar-lo va pensar que seria una bona disciplina per als seus fills. El 1977 Jaime va arribar a Girona per fer-hi la mili. I, coses de la vida, s'hi va acabar establint i es va convertir en un pioner. En aquella època les arts marcials eren pràcticament desconegudes aquí. De seguida va entrar en contacte amb el Club de Judo i Karate Girona, situat en un humil pis del passeig d'Olot. Poc després va seguir impulsant la disciplina ja des del seu propi gimnàs, i el 1979 era el primer campió provincial.

«Un cop reps el cinturó negre, els Dans són graduacions. Jo vaig rebre el primer el 1975, hi han hagut de passar 45 anys de dedicació per arribar al vuitè», detalla Salas, que si manté la progressió i no abandona la disciplina d'aquí a una dècada encara podria aspirar a fer un pas més exclusiu arribant al novè Dan. Aquests graus del judo s'associen a una jerarquia. «En l'ambit japonès s'associa a les etapes de la vida fins arribar a la maduresa. D'altres arts marcials com el karate, el taek-wondo o l'aikido també incorporen dans, però en el judo va més associat a una evolució i maduresa no jomés en la pràctica esportiva, sinó també en la vida», relata aquest pioner que ha practicant, competidor, professor, mestre i coordinador.

Res li podia haver fet pensar que quan fa mig segle, a Santander, el seu pare el va convidar a descobrir aquesta disciplina podria arribar allà on és ara. «A casa tots vam fer judo perquè el pare considerava que era una activitat apropiada per a nois adolescents», recorda. En aquella capital càntabre dels seixanta, va tenir sort perquè hi havia tres gimnasos que ensenyaven la disciplina. El primer professor de Jaime Salas quan va trepitjar un tatami va ser un històric, el japonès Taesumi Uematsu. Els seus fills, que són bascos, Kenji i Kyoshi Uematse, són campions d Europa i esportistes olímpics.

De seguida el judo «es va convertir en un element essencial i fonamental. La meva vida està feta en aquest món, les meves relacions, amics, viatges, vida professional... tot ha estat vinculat al judo. Ara encara faig classe a l'escola de judo a nens d'entre 5 i 12 anys, i al mateix temps coordino i m'ocupo de la gerència del Girona-Judo, mentre que el meu germà José Luís és el responsable tècnic». Gràcies al seu assessorament avui hi ha una quinzena de gimnasos i clubs de judo a la demarcació, en poblacions com Lloret, Blanes, Palamós, Figueres, Vilafant, Ripoll, Santa Coloma, Arbúcies, Celrà i Banyoles.

En tota aquesta aventura, fa trenta anys que coordina esdeveniments nacionals i internacionals. Durant divuit anys va organitzar la Copa Panasonic, torneig internacional de gran nivell, i durant els últims dotze impulsa el Congrés Internacional de Judo de Girona, amb la participació de tècnics internacionals de renom mundial. A més de fer créixer i mantenir el nivell del judo gironí, consolidat des de fa anys entre els més potents d'Espanya.