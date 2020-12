Dani Oliveras, a les portes del Dakar més ambiciós

Dani Oliveras ho té tot a punt per al seu Dakar més ambiciós. Si la prova es pot disputar (Aràbia Saudita ha tancat les fronteres per la proliferació del coronavirus i ara els organitzadors han de negociar amb les autoritats locals l'arribada dels pilots i les mesures sanitàries que aplicaran), el gironí tornarà a participar a la prova fent de copilot de l'experimentat Nani Roma. Aquesta vegada, a més, amb un vehicle tot terreny batejat com a BRX Hunter, i dins d'un equip guanyador, el Bahrain Raid Xtreme, fruit de la unió entre Prodrive i el fons sobirà de Baréin Mumtalakat, també màxim accionista de McLaren. Oliveras, com la majoria de pilots, té previst viatjar a Jeddah, on ja han arribat els vehicles, diumenge.

«L'any passat vam competir amb Borgward i tot i sabent que no seríem gaire competitius vam tenir molts problemes mecànics. No va ser el millor Dakar i vam acabar al lloc 27è», recorda el copilot de Vilablareix, que té àmplia experiència a la prova conduint motos i, darrerament, fent de copilot en cotxes. Ara el nou equip i el nou tot terreny de què disposaran (en una estructura en la qual també participa Sebastien Loeb) els ofereix ser «competitius des del primer moment». Al novembre van fer diferents assajos a Dubai i les proves els fan ser «optimistes» per estar en la lluita per acabar al podi. Oliveras va córrer per últim cop en motos el 2018, fent un meritori novè lloc. El 2019 hi va participar amb un buggy a la categoria side by side. Per tercer cop repeteix experiència de copilot en cotxes: «Jo tinc el llibre de ruta i la meva feina és avisar el pilot dels perills del traçat i indicar-li per on ha de circular», va dir.