Que les alegries tinguin continuïtat també a Palau

Abans que el coronavirus sacsegés el planeta i ho posés tot de cap per avall, el 2020 ja va enviar un primer missatge carregat d'intencions. El temporal Gloria, entre d'altres desperfectes, va deixar Fontajau inundat i l'Uni, a corre-cuita, va haver de traslladar-se durant un cert temps. Palau va acollir l'equip amb els braços oberts i victòria inclosa, davant el Gdynia (70-68), i poc després hi va perdre contra l'Araski. Avui, per circumstàncies ben diferents, l'Spar Girona torna al vell pavelló. El Circ de Nadal monopolitza el pavelló gran de la ciutat i la jornada d'aquest vespre contra l'IDK Euskotren s'ha de jugar a Palau, a partir de dos quarts de vuit. Amb la desfeta a Salamanca cada cop més lluny i impulsat per la bona actuació de dissabte a la pista de Movistar Estudiantes, l'equip té clara la consigna: frenar un rival que sobretot funciona per dins, per incrementar així el caseller de victòries i pressionar un xic més el València i Perfumerías, ara mateix per davant a la classificació.

«Ens visita un equip amb molt de potencial en el seu joc interior. Ens hem de preparar per afrontar aquells moments en què l'IDK arribi al seu màxim nivell. Té moments bons i quan això passa, és capaç de fer les coses molt i molt bé. Serà l'ocasió per pensar i incrementar la nostra intensitat», valora un Alfred Julbe que ja sap què significa asseure's a la banqueta local del pavelló de Palau sacosta. Ho va fer amb el Valvi Girona, en els seus primers anys a l'ACB i fins un partit de Copa contra el Reial Madrid de Sabonis l'abril de 1993 que es va perdre (76-81), mesos abans que s'inaugurés Fontajau. Sobre el fet de jugar a Palau el preparador no hi va donar més importància: «Estem acostumats a sortir de Fontajau perquè la meitat dels duels que afrontem són a camp contrari. Aquest no ho serà exactament, perquè jugarem a la mateixa ciutat. A més, disposarem d'un petit període d'adaptació i amb això hauríem de poder funcionar». Julbe també parla del calendari, ben carregat. L'equip jugava dissabte a Madrid, ho torna a fer avui i el diumenge visitarà el Gernika per tancar el 2020. «No podem posar-ho com a excusa perquè la tendència va per aquí, ja ho podem veure amb l'Eurolliga masculina. No hi ha dolor».

Mariam Alou Coulibaly, amb més d'onze punts per partit de mitjana, és el principal actiu d'un IDK que ve de guanyar el Bembibre (69-58) i es troba setè amb tantes victòries com derrotes: vuit. Paola Ferrari continua lesionada i és l'única baixa d'un Uni que confia en el potencial del col·lectiu però també en el bon moment de Julia Reisingerova. La pivot txeca va ser clau en la victòria de l'altre dia a Madrid i ha de ser important per aturar el joc interior rival en el duel d'aquest vespre.