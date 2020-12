Messi iguala Pelé com a màxim golejador d'un mateix club

El capità del FC Barcelona, Leo Messi, ha igualat aquest dissabte a l'exfutbolista brasiler Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', com a màxim golejador d'un mateix club gràcies al punt que ha aconseguit davant el València en la jornada 14 de Lliga, el 643 amb la samarreta culer.

Pelé va aconseguir els 643 punts amb el Santos entre els anys 1957 i 1974, mentre que el jugador argentí del FC Barcelona l'ha fet des de 2005, any del seu debut amb el primer equip, al 2020, en un total de 748 partits com a barcelonista repartits en 17 temporades.

El rècord de Pelé ha estat vigent des del 1974, quan 'O Rei' va abandonar la disciplina del Santos fa més de 45 anys i ara Messi l'iguala. L'argentí continua decorant la seva hegemonia en el món del futbol i ja busca una altra efemèride en la qual batre al brasiler.

Pelé va signar amb la selecció brasilera un total de 77 dianes i és el màxim golejador de la història a nivell de seleccions sud-americanes. Un rècord que també podria acabar caient perquè Leo Messi, amb 71, es troba a només sis gols d'aquesta xifra.



"T'admiro molt", diu Pelé a Messi per igualar un dels seus rècords



L'exfutbolista brasiler Edson Arantes do Nascimento "Pelé" ha manifestat aquest dissabte la seva admiració per l'argentí Leo Messi després que el davanter del Barcelona, amb un gol contra el València, li ha igualat el rècord de jugador amb més gols anotats per un mateix club, amb 643.

"Històries com la nostra, d'amor al mateix club per tant de temps, infeliçment seran cada vegada més rares en el futbol. Jo t'admiro molt, Messi", ha afirmat el "rei" i tres vegades campió mundial amb Brasil en un missatge que ha publicat en el seu compte a Instagram al costat d'una fotografia de l'argentí festejant un dels seus gols.

Amb la seva anotació d'aquest dissabte contra el València, Messi ha sumat 643 gols com a jugador del Barcelona, els mateixos que Pelé va anotar vestint la camisa del club Santos brasiler.

"Quan el teu cor transborda d'amor, és difícil canviar de camí. Així com tu, sé el que és estimar fent servir la mateixa camisa cada dia. Així com tu, sé que no hi ha res millor que el lloc en què un se sent a casa. Felicitacions pel teu rècord històric, Leonel, però, per sobre de tot, felicitacions per la teva bonica carrera al Barcelona", ha afegit el considerat per alguns com a millor futbolista del món.