Gerard Piqué rep de la Generalitat el premi al mèrit esportiu català

El futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué ha rebut aquest dissabte de la Generalitat el premi al mèrit esportiu català, en un acte celebrat al Museu Nacional d'Art de Catalunya.Aquesta distinció reconeix el treball d'esportives i entitats esportives que a través de la seva tasca o gràcies al seu èxits contribueixen a la promoció de l'esport a Catalunya.

En aquest cas, el guardó que ha lliurat el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, ha recaigut en Piqué, "pel seu compromís amb l'esport català i la seva projecció internacional".

"Comencem a valorar les coses quan les perdem o les deixem de tenir, i jo em vaig adonar que era un privilegiat quan vaig complir el meu somni de tornar al Barça després d'haver-me hagut d'anar quatre anys fora. Valorem el que tenim, perquè el fet de ser catalans ens fa ser uns privilegiats, perquè aquí ho tenim tot", ha manifestat el jugador durant el seu parlament.

Abans d'abandonar l'escenari, Piqué ha demanat "un últim esforç" aquest Nadal, "que sé que tothom espera amb moltes ganes", per impedir que es torni a descontrolar la pandèmia de la Covid-19."Els catalans ens caracteritzem per tenir seny; utilitzem-lo. Cuidem-nos els uns als altres i segur que 2021 ens aportarà moltes coses bones", ha dit per acabar.

L'acte, presidit per la consellera de la Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, també ha retut homenatge, a títol pòstum, a Josep Lluís Vilaseca, vicepresident del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona'92 i que va ser el primer secretari general de l'Esport de la Generalitat.