Antoni Escudero, amb Joan Laporta

L'empresari altempordanès Antoni Escudero forma part de la candidatura liderada per Joan Laporta per a les pròximes eleccions a la junta directiva del Futbol Club Barcelona.



Sota el nom «Estimem el Barça», l'expresident i candidat per als comicis del pròxim 24 de gener, si no hi ha cap novetat, ja compta amb el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona i un dels empresaris més representatius de l'Alt Empordà.

????El nostre equip directiu compta amb excel·lents persones, totes elles grans professionals de diversos sectors que seran clau per gestionar exemplarment el club.



Al llarg d'aquest camí, us els presentarem individualment. #EstimemElBarça