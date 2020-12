El Madrid s'endú el triomf d'Eibar i se situa colíder

El Reial Madrid va sumar la quarta victòria consecutiva a La Lliga en superar 1-3 l'Eibar en un partit marcat pels primers vint minuts excelsos del conjunt blanc, que amb Luka Modric als comandaments i amb Benzema intractable va aconseguir tres punts per igualar amb el líder, l'Atlètic. Un possible penal per mans de Sergio Ramos va fer que el final del partit fos polèmic fins que Lucas Vázquez va sentenciar ja en l'afegit.

Ben aviat va encarar-se el partit el Madrid. Primer, amb Benzema. Modric va iniciar la jugada del gol amb una passada amb l'exterior al brasiler Rodrygo, que es va inventar una passada per sobre de Bigas que va amansir el davanter francès per batre Dmitrovic. I, segon, amb el premi just per a Modric, que va finalitzar una jugada coral amb una rematada des de la vora de l'àrea per signar el 0-2 als tretze minuts. L'Eibar, groggy pel seu rival, encara va poder rebre el tercer, però Benzema no va encertar amb un cop de cap claríssim després d'una passada del jugador croat.

Una pèrdua de Lucas Vázquez va acabar amb la pilota als peus de Kike García i va retallar distàncies amb un xut espectacular des de fora de l'àrea que va acabar en un escaire de la porteria de Courtois. Ja a la represa, l'Eibar va insistir a la recerca del gol de l'empat i Muto va enviar una pilota al travesser.

Els bascos van reclamar també unes mans de Ramos dins l'àrea que ni l'àrbitre ni el VAR van considerar penal. El bombardeig de l'Eibar sobre l'àrea blanca i la resistència del Reial Madrid va ser consistent fins al final, fins que Lucas Vázquez, sobre la botzina, va definir en un contraatac per decidir un partit molt atractiu. Els blancs igualen l'Atlètic al capdamunt de la classificació mentre que l'Eibar continua sense guanyar a Ipurua enguany.