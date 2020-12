El Figueres s'apunta el derbi contra el Peralada per tancar l'any a Vilatenim

Els tres punts es queden a Vilatenim. La Unió Esportiva Figueres s'ha emportat el derbi de la Tramuntana davant el Peralada (3-1), en un duel intens i disputat entre els dos màxims representants del futbol altempordanès. Un derbi on no han faltat els gols, l'emoció i la rivalitat tradicional entre unionistes i xampanyers per acomiadar aquest 2020. Els gols d'Ousman i Pepu Soler han blindat el triomf local, el primer de la temporada a casa, i el mur que ni tan sols el millor Peralada dels últims anys, amb gol de Micaló a la segona meitat, ha pogut trencar: guanyar un derbi a casa de l'equip veí.

La tensió no ha estat una clàusula negociable a Vilatenim. Des del primer minut, les protestes i la pressió per a Acevedp-Dudley han estat una prova de foc que ha resolt per donar pas a una primera meitat d'emoció, pals i gols. El primer silenci a Vilatenim l'ha posat Arnau Ortiz en una bona internada des de la dreta, enviant la bola al pal de la porteria d'Andrés Díez (22'). Només un minut després, Josu Currais amb cama esquerra ha tornat a emmudir les poques persones presents a l'estadi figuerenc amb un tir des de tres quarts que ha fet tremolar els fonaments de Vilatenim (23').

La ruleta russa de la primera meitat ha deixat enrere els dos pals xampanyers per donar pas a l'efectivitat de la Unió. Des de la dreta, una centrada per a Ousman Touray ha acabat amb la caiguda del blanc-i-blau al punt de penal. Mentre tothom protestava un possible penal, l'embolic ha continuat a l'àrea petita i, precisament Ousman, ha engaltat la bola a plaer per obrir la llauna (37'). Poc després, Pepu Soler ha aprofitat un rebot a l'àrea, en una jugada gairebé calcada a l'anterior, per posa el segon a Vilatenim (40') provocant la bogeria unionista abans del descans.

En la represa, el Peralada ha sortit amb tot i més. Amb el cap i el cor han aconseguit retallar poc després del pas per vestuaris. Lluís Micaló ha eixugat la distància amb una bona rematada al cor de l'àrea per donar més emoció encara al matx (52'). Seguidament, Marc Medina ha tingut l'oportunitat de matar el partit en una relliscada d'Aroca davant la internada de l'exdavanter peraladenc, que ha enviat per sobre la porteria l'intent de vaselina (60'). Amb el partit trencat, Casanova ha buscat a la mitja volta l'empat, sense èxit (62'). Després de calmar la bogeria, el temps ha apretat de valent pels locals, que han intentat blindar el marcador, i pels visitants per evitar l'ensopegada. Aroca ha salvat el tercer després d'una diagonal perfecta de Víctor Valverde, un peu per protegir el pal llarg i el marcador (78'). Pime, que ha entrat en el tram final, ha provocat una falta a la frontal que Josu Currais no ha materialitzat en un escenari de màxima tensió (80').

Contenint la respiració, els pocs espectadors del primer derbi de la nova normalitat han pogut gaudir d'una recta final d'emoció, on la Unió Esportiva Figueres ha matat el partit amb el gol de Pepu Soler al descompte i ha celebrat alguna cosa més que els tres punts.

FITXA DEL PARTIT



U.E. FIGUERES: Andrés Díez, Maureta, Treviño (Ayala, 76'), Gallo, Pepu Soler, Gabri Vidal, Carles Coto (Víctor Valverde, 66'), Ousman (Pol Tarrenchs, 54'), Bastidas, Marc Medina (Jorge Torres, 76') i Pol Gómez.

C.F. PERALADA: Aroca, Coro (Pime, 79'), Micaló (Carles Puig, 85'), Vilanova, Casanova, Josu Currais, Ritxi Mercader (Muritala, 71'), Arnau Ortiz, Diaby, Papa i Maxi Rosales (Del Pozo, 71').

ÀRBITRE: Ainara Andrea Acevedo-Dudley (Barcelona), amb Fabio Canavese Pujol i Coral Couso Cuadrado (Barcelona).

GOLS: 1-0, Ousman (37'); 2-0, Pepu Soler (40'); 2-1, Micaló (52'); 3-1, Pepu Soler (94')

T.G: Als locals Gabri Vidal, Pepu Soler, Ousman i als visitants Diaby, Papa, Vilanova.

T.V: Al tècnic local Albert Parés.

ESTADI: Municipal de Vilatenim, a porta tancada.