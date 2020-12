Nova desfeta del Bordils a casa per tancar l'any

Una segona part on el Bordils va deixar que el Lalín se n'anés en el marcador, gràcies a un parcial de 0-5, fa que els homes entrenats per Pau Campos tanquin el 2020 amb una derrota al Blanc-i-Verd, i el que és més preocupant, continuïn sense conrear cap victòria en l'actual temporada.

Ja ho diu la dita: «És com s'acaba i no com es comença». Perquè si s'inicia un partit de la millor manera però amb el pas dels minuts es va perdent pistonada fins acabar cedint una nova derrota casa... no serveix de gaire. Ahir és el que li va passar al Bordils en el darrer enfrontament de 2020. Arrelats a tancar l'any amb un bon regust de boca i amb treure's el llast de no haver vençut en cap partit, els gironins van començar el partit com un tret posant el 2-0 en el marcador. S'iniciava amb més precisió, ganes i velocitat que els rivals. No obstant, els gallecs, que van arribar a Bordils amb una anàlisi ben estudiada, van saber observar les mancances dels de Pau Campos. Amb el seu joc de transició i triangulacions i aprofitant les badades ofensives dels gironins, els gallecs van fer-se amos i senyors del partit i van posar el 2-3 a favor. A partir d'aquí, i anant a remolc, els locals van intentar capgirar el resultat però la seva tasca va ser inútil. Fruit del desgast físic i mental, van veure que el Lalín ampliava distàncies per acabar vencent el Bordils al Blanc-i-verd per 27-32.