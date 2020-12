El Municipal blaugrana tanca l'any amb un derbi

Aquest migdia, a partir de les 12, el Llagostera d'Oriol Alsina i l'Olot que entrena Raúl Garrido es veuen les cares en el primer derbi provincial de l'atípica temporada al Municipal blaugrana.

Acaba l'any i arriba el Nadal. Temps per estar amb la família, sempre que sigui possible, i d'il·lusionar-se desembolicant regals tot veient allò que tan es desitja entre les mans. El millor present pels conjunts gironins de Segona B seria cloure aquest estrany 2020 amb els tres punts en el darrer enfrontament de lliga. No obstant, i per mala fortuna, Llagostera i Olot, separats per només dos punts, no podran compartir el somni. «Estem il·lusionats però també cansats després d'un partit amb pròrroga contra l'Espanyol», argumentava a la prèvia Oriol Alsina. Els seus venen de perdre contra els blanc-i-blaus a la Copa del Rei per 0-1 i de caure davant del Nàstic per 3-0. «L'Olot és un molt bon rival que ens presentarà un partit de dificultat màxima», descrivia. Els olotins, que van donar el tret de sortida a Lliga de forma irregular, arriben al Municipal amb una victòria (2-1) contra el Lleida Esportiu. «Seria vital acabar l'any amb un triomf» explicava l'entrenador Raúl Garrido. A més, preveu que els llagosterencs «facin canvis degut al partit de Copa però que segur que jugadors repetiran a l'onze».