Bordils i Sarrià volen arribar a l'aturada de Nadal amb victòria

Bordils i Sarrià busquen aquest vespre una victòria per tancar amb bones sensacions un 2020 absolutament atípic i arribar de la millor manera a l'aturada de Nadal. Els de Pau Campos, cuers, que encara no han guanyat aquesta temporada, reben el Lalín, un rival directe, conscients que sumar els dos punts els reforçaria de moral i els posaria amb plenes garanties en la lluita per la permanència. Per la seva banda l'equip de Salva Puig, que també juga a casa, ho farà contra un dels equips revelació de la Lliga, el San Pablo Burgos. El partit d'anada per sempre més serà recordat perquè tots dos equips es van veure obligats a jugar amb mascareta per prescripció de les autoritats de Castella i Lleó.

«El Lalín va fer una primera volta molt bona, va començar fort amb la il·lusió del debutant a Plata però a poc a poc s'ha anat desinflant i li està costant arribar a l'aturada de Nadal. Venen de guanyar l'Adrianenc i tenen un bon equip. El nostre objectiu és arribar a les vacances amb dos punts més, que ja en serien cinc, i ho veuríem tot d'una altra manera», reflexionava Pau Campos. El tècnic, que tindrà la baixa de Banyeras, no amaga que l'ansietat per la falta de victòries els està afectant. El cap de setmana passat tenien el partit guanyat a Alacant a tres minuts del final i el van acabar empatant. El Bordils reprendrà la competició el 16 de gener recuperant el partit ajornat amb el Sant Martí Adrianenc, un altre rival directe.

El Sarrià, mentrestant, en una situació molt més còmode, sisè amb 9 punts, rep el Burgos, tercer classificat. Els de Salva Puig van caure el cap de setmana passat contra el Teucro (34-28) i van desaprofitar una bona ocasió per mirar amunt. Aquest serà el darrer partit de 2020. Per al Sarrià la competició no es reprendrà fins al 23 de gener a Eivissa.