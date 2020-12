VÍDEONOTICIA | El València torna el Barça a la seva trista realitat

Incapaç de sumar per primera vegada aquesta temporada tres victòries consecutives a LaLiga Santander, el Barcelona ha tornat a oferir la seva versió més fràgil i s'ha deixat dos punts contra el València al Camp Nou (2-2) .A aquest Barça de vidre se li pot fer mal amb molt poc futbol. I a sobre avui s'ha trobat amb un rival inspirat que ha fabricat mitja dotzena d'ocasions clares de gol i que fins i tot ha pogut emportar-se el partit.

Ben acompanyat darrere i amb les línies molt juntes, l'equip valencianista ha sortit a esperar, explotant la velocitat de Guedes per buscar les seves opcions a la contra. Encara que, en el seu plantejament, Javi Gracia segur que no s'ha imaginat que en tindria tantes per aconseguir la victòria.Guedes ha guanyat la partida a Araujo només començar, però ha disparat desviat, i el portuguès de nou ho ha provat sense punteria uns minuts després.

Mentrestant, els blaugranes han intentat madurar el partit des de la possessió, un exercici estèril que no l'arribava per inquietar la meta defensada per Jaume Domènech. A qui sí li anava bé cada atac era a l'equip 'che'. Entre Araujo i Ter Stegen han tret una clara a Gayà, Carlos Soler ha obligat el meta alemany a volar cap a la seva esquadra esquerra per enviar la pilota a córner, poc després, i el mateix Soler ha tret el córner que Diakhaby, lliure de marca, i picava de cap per al 0-1.

El partit ha arribat a la mitja hora i el gol ha encoratjat el conjunt local que, en lloc de replegar més les seves línies, ha buscat el rival més amunt, deixant els espais que el Barça no havia trobat fins llavors.

Un contraatac conduït per Pedri ha acabat amb un xut forçat de Griezmann -el primer dels blaugranes entre els tres pals-, però era de nou el València qui estava més a prop de fer el segon en un cop de cap de Maxi Gómez que treia miraculosament Ter Stegen.

Però quan la primera part estava agonitzant, un lleuger contacte de Gayà en una internada de Griezmann ha acabat en penal. Hernández Hernández ha expulsat inicialment el defensa valencianista, però quan ha anat a veure la jugada al VAR, ha rectificat i li ha acabat mostrant targeta groga. No ha canviat, però, la seva opinió sobre l'existència de la pena màxima.

L'encarregat de llançar-la ha estat Messi, però Jaume Domènech li ha endevinat la intenció. No obstant això, el rebuig ha estat per a Jordi Alba el centre del qual, després de rebotar en la defensa visitant, acabava rematant el mateix Messi a gol. L'astre argentí igualava així els 643 gols de Pelé amb un mateix club.

Koeman ha canviat Sergio Busquets i ha donat entrada a De Jong al descans. El Barça necessitava apoderar-se del control del partit, però ha estat de nou el València qui ha rondat el gol a l'inici de la represa. Però Cheryshev, sol davant Ter Stegen, malmetia el regal de Guedes.El quadre blaugrana, però, no perdonava en la jugada següent i Araujo rematava de mitja tisora una pilota morta dins de l'àrea per al 2-1.

El partit s'apropava a l'hora de joc i encara seguia sense amo. Jaume Domènech ha tret en la línia la rematada de Braithwaite i Racic no trobava la meta de Ter Stegen en un xut franc des de la frontal.

Fins que Maxi Gomez ha aconseguit de nou la igualada després d'avançar-se a Mingueza i rematar, en la posició de '9', una assistència per l'esquerra Gayà.Mingueza, Coutinho i Messi han posat a prova el porter visitant a la recerca de el tercer, i el Barça ha acabat jugant amb només tres al darrere en la seva ànsia per no frenar la seva escalada en LaLiga. Però aquest equip no només té problemes per defensar, sinó també d'efectivitat. La temporada sembla que se li farà llarga a aquest Barça.



- Fitxa tècnica:

2 - Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araújo, Mingueza, Jordi Alba; Sergio Busquets (De Jong, min.46), Pedri (Pjanic, min.85), Coutinho (Lenglet, min.79); Griezmann (Trincao, min.73), Messi i Braithwaite.

2 - València: Jaume Domènech; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Musah (Álex Blanco, min.43), Carlos Soler, Racic, Guedes (Manu Vallejo, min.87); Cheryshev (Kang-In Lee, min.90) i Maxi Gómez.

Gols: 0-1: Diakhaby, min.9. 1-1: Messi (min.45 + 4). 2-1: Araujo (min.52). 2-2: Maxi Gómez, min.69.