La propera Copa, per Reis

Els dos gols de Nahuel Bustos ahir a La Albuera van servir perquè el Girona encarregués una segona ronda de Copa. Aquesta serà per Reis, perquè la Federació ha programat els partits entre els dies 5 i 7 de gener. Aquest migdia es farà el sorteig a Las Rozas (13.00 h), d'on sortirà el proper rival dels de Montilivi. El més probable és que el Girona s'enfronti a un Segona B perquè els bombos tornaran a estar condicionats. Els equips més modestos que hagin sobreviscut a la primera eliminatòria quedaran emparellats amb els de Primera, i tot seguit, els de Segona B, tindrien els rivals de la màxima categoria que quedessin, o un de la divisió de plata. Al sorteig hi entraran 56 clubs en busca d'uns setzens de final on ja hi seran Barça, Madrid, Athletic i Reial Societat, que per disputar la Supercopa tornaran a quedar exempts.

Una cosa és gairebé segura: el Girona s'estalviarà jugar els dies 5 i 6 perquè té partit de Lliga contra el Sabadell a Montilivi el dilluns 4 (18.30), en l'estrena de 2021. Per tant es podria donar per fet que sigui quin sigui el rival, el partit es disputarà l'endemà de Reis. A partir d'aquí esbrinar quin rival pot tocar resulta més complicat. De Primera Divisió han superat l'eliminatòria inicial tots els 16 clubs que la van jugar, és a dir, Osca, Osasuna, Valladolid, Sevilla, Llevant, Atlètic de Madrid, València, Elx, Alabès, Vila-real, Getafe, Cadis, Granada, Betis, Eibar i Celta. De Segona només han caigut Mirandés, Logronyés, Ponferradina, Albacete i Cartagena, per tant, en queden disset de vius: Girona, Lugo, Tenerife, Leganés, Oviedo, Màlaga, Alcorcón, Sporting, Almeria, Castelló, Espanyol, Sabadell, Fuenlabrada, Mallorca, Saragossa, Rayo i Las Palmas. En total, 33 representants de l'LFP.

Els supervivents del futbol modest, de Segona B i Tercera, que tindran rivals de Primera i Segona són aquests: Portugalete, Burgos, Còrdova, Las Rozas, Amorebieta, Linares, Deportivo, Numància, Ieclà, Marbella, La Nucía, Cornellà, Navalcarnero, Eivissa, Cultural Leonesa, Peña Deportiva, Pontevedra, Alcoià, Multilvera i Socuéllamos. A més dels guanyadors de les eliminatòries Poblense-Olot, Haro-Linense i Zamora-SD Logronyès, ajornades pels efectes de la covid. En total, 23 equips. Els de Primera tindran segur un d'aquests rivals. Alguns Segona també (7) mentre que els altres 10 s'enfrontaran entre ells. El curs passat el Girona va eliminar Linares (3a) i Cartagena (2B), per caure a setzens contra el Vila-real.