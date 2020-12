Lewandowski és «The Best»

El polonès Robert Lewandowski (amb 52 punts) va conquistar ahir el seu primer premi The Best, que lliura la FIFA, al millor futbolista del 2020, en una votació en la qual es va imposar a Cristiano Ronaldo (38), segon, i a Leo Messi (35), finalment tercer. Lewandowski va ser la punta de llança d'un Bayern de Munic que ho ha guanyat tot aquest any: Lliga de Campions, Bundeslliga, Copa i Supercopa d'Alemanya i Supercopa d'Europa. En una gala virtual, la FIFA va lliurar els seus premis, encara que en mà només el va rebre el davanter, per sorpresa. El premi a la Millor Jugadora de l'any va ser per a l'anglesa Lucy Bronze.

Sergio Ramos, Thiago Alcántara i Messi figuren en l'onze de l'any FIFPro/FIFA, que va quedar configurat també per Becker (Liverpool), Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Davies (Bayern), Kimmich (Bayern), De Bruyne (Manchester City), Lewandowski (Bayern) i Cristiano Ronaldo (Juventus). Jürgen Klopp, per la seva banda, tècnic del Liverpool, va ser guardonat per segon any consecutiu amb el premi The Best al millor entrenador. El carismàtic tècnic nascut a Stuttgart fa 53 anys no va poder endur-se la Lliga de Campions amb els «reds» en caure a vuitens davant l'Atlètic de Madrid, però va aconseguir que el club acabés amb trenta anys de sequera a la Premier i s'emportés el títol. Manuel Neuer, jugador del Bayern i de la selecció alemanya, va ser el vencedor del premi The Best al millor porter d'aquest any.