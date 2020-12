Gerard Gumbau va veure ahir una targeta groga que el situa amb quatre en el seu compte particular. Això fa que estigui a només una de ser sancionat. També tenen quatre targetes i són al llindar de la suspensió Samu Sáiz i Seba Cristóforo. Francisco haurà de gestionar bé els dos migcampistes per evitar que caiguin per targetes el mateix dia. Ahir, va deixar Gumbau als vestidors a la mitja part per evitar la segona.