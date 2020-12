El Girona també ajorna els partits amb Lleida i Alacant

Nou contratemps per al Bàsquet Girona, que ahir va anunciar que el partit d´aquest divendres contra el Lleida, i el del següent dimarts a la pista de l´Alacant, tampoc es podran jugar perquè han aparegut nous casos de covid-19 a la plantilla. L´equip de Carles Marco ja no va poder jugar dilluns a la pista del Canoe perquè diumenge les analítiques van revelar un contagiat. El club va tornat a fer noves proves, que van revelar més casos, i d´aquesta manera, aplicant els protocols per combatre la pandèmia, la Federació ha confirmat la suspensió dels dos propers partits per garantir un període de 10 dies de quarantena. El Girona, en principi, no tornaria a competir fins al 3 o el 4 de gener contra el Palma, tot i que és probable que algun dels partits ara ajornats s´acabi recol·locant durant les festes de Nadal (el cap de setmana del 26-27 no hi ha jornada de lliga, per exemple).

Els gironins no juguen des del 5 de desembre, quan van derrotar a Fontajau el Múrcia per sumar la segona victòria de la temporada a la LEB Or. Ara la suspensió de tres jornades pel virus genera un maldecap a l´equip perquè li trastoca el calendari i li frena la progressió. Divendres passat, els de Marco havien de visitar un rival directe, el Canoe, però com que no es complien els 10 dies preceptius després de la detecció d´un cas a l´equip madrileny el duel va passar a dilluns. I aleshores el dia abans va tornar a quedar posposat perquè qui va detectar un contagiat va ser el Girona. A més, a la plantilla hi ha les baixes del lesionat Llorca i d´Aleix Font, recuperat pel Saragossa, i l´alta de l´islandès Kári Jónsson, que no ha pogut debutar encara.