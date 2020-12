Verstappen clou la temporada de Fórmula 1 vencent al Gran Premi d'Abu Dhabi

El neerlandès Max Verstappen (Red Bull Racing) es va proclamar vencedor de la darrera prova de la temporada, ahir diumenge, en el Gran Premi d'Abu Dhabi. El jove pilot va mantenir la primera posició amb una conducció solida i rigorosa i va gestionar els temps, sense incidències, per assolir la segona victòria de la temporada a títol personal. Valtteri Bottas i Lewis Hamilton, que venia just de físic després de passar la covid-19, poc van tenir per oposar-s'hi. La quarta plaça se la va adjudicar Alexander Albon després de sobrepassar Lando Norris quan la cursa feia poc que havia començat, i Carlos Sainz, a escasses centèsimes del britànic, va ser el sisè a creuar la meta. L'espanyol va lluir maniobres de nivell, com l'avançament que va perpetrar contra Charles Leclerc. Malgrat el bon paper, Competició l'investiga per una maniobra en el pit lane. Si res no canvia, però, Carlos Sainz Jr. acabarà sisè classificat en la taula general de la temporada i la seva escuderia, tercera en la de construccions. Totes dues, marques excel·lents. Amb tot, les escuderies i els pilots ja pensen en la campanya vinent, que es preveu interessant: el retorn d'Alonso, el fitxatge del mateix Sainz per Ferrari, l'adeu de Vettel i un Hamilton que sembla disposat a batre tots els rècords.