L’expulsió de Monreal condiciona el Llagostera

Amb deu tota la segona part, el Llagostera va haver d´anar a remolc contra un Nàstic líder i inmaculat a casa, on es fa molt fort, i més si se li concedeixen motius per ser superior com l´expulsió de Julen Monreal al començament de la segona meitat. Només tres minuts més tard, els granes, que amb aquesta victòria (3-0) acumulen 11 gols en els darrers tres partits al Nou Estadi de Tarragona, ho van aprofitar gràcies al gol de Gerard Oliva, que obria el marcador. Valents, els blaugranes van intentar jugar de tu a tu amb un home menys a tot un Nàstic. Quan semblava que l´empat podria arribar en qualsevol instant, Pol Ballestero i Francesc Fullana van superar Marcos en el temps de descompte per posar el 3-0 definitiu a l´electrònic.

Partit en majúscules el que es preveia ahir al Nou Estadi de Tarragona. El feu, que imposa tot i que no tingui públic, aplegava l´equip més golejador de la Lliga amb el menys golejat. Cal afegir-hi la rivalitat que hi ha entre els dos conjunts catalans d´ençà d´aquell juny del 2014, gloriós pel Llagostera i maleït pel Nàstic, quan s´enfrontaven entre si per pujar a Segona Divisió. A més, els locals volien venjar-se de dues derrotes sofertes contra els llagosterencs: la primera, la temporada passada en el darrer precedent al Nou Estadi, quan els homes d´Oriol Alsina van desfer-se dels tarragonins per 1-3 en el primer partit del seu retorn a Segona Divisió B; i la segona, en aquest mateix curs, es va produir al Municipal blaugrana en el duel corresponent als vuitens de la Copa Federació, on els locals van capgirar el marcador (2-1) a la pròrroga per acabar passant a quarts.

Polèmica, picabaralles€ Ingredients bàsics en els derbis en el món del futbol. Perquè si aquest enfrontament no se´l pot definir com un derbi poc li falta. La polèmica, sense cap mena de dubte, hi va ser. El protagonisme el va acaparar el central blaugrana Julen Monreal. El navarrès va creure que li havien fet penal, cosa que hagués sigut una oportunitat d´or perquè els seus obrissin el marcador. No obstant les seves protestes, el col·legiat va creure que el jugador, en un frec a frec amb Miranda, es va deixar caure simulant la pena màxima. Per acabar-ho d´adobar, Monreal va veure una polèmica targeta vermella per, segons l´àrbitre, agredir el futbolista grana. L´acció va fer molt de mal a uns visitants que van observar que amb l´expulsió el partit va fer un gir de 180 graus.

Quan el duel estava igualat i els dos equips comptaven amb els 11 jugadors sobre el verd, el domini inicial va ser d´un Llagostera que va fer variacions tàctiques per acoblar-se a un terreny de joc d´unes dimensions considerables. Amb espais era el moment dels extrems. Andreu Guiu, que es va enfrontar al seu germà ahir, va aprofitar un moment de dubte de Gonzi per llançar la pilota per sobre del travesser en la millor ocasió dels primers 45 minuts. Per qualitat vencien els visitants, però per quantitat, els locals. Pedro Martin i l´empordanès Brugui haurien vist porta si no hagués sigut per les aturades de Marcos. Als tres minuts de la represa la gerra d´aigua freda va caure sobre els homes d´Alsina. Monreal veia incrèdul la vermella directa per una possible agressió. Un abans i un després. Semblava que els locals volien acabar la feina ràpid ja que als tres minuts Oliva va superar Marcos anticipant-se a una centrada. Aguantava el Llagostera amb una bona defensa. La intenció era arribar vius als darrers minuts. Alsina ho sabia i per això va fer entrar jugadors ràpids com Dieste, Pere, Duba i Youssef per aprofitar els espais i poder empatar. Quan més a prop es preveia la igualada en el marcador, Ballesteros i Fullana van acabar de matar el partit amb dos dianes per posar el 3-0 final. Aquest resultat no hauria de fer abaixar els ànims i la moral dels jugadors d´Oriol Alsina, ja que encaren una setmana amb doble duel al Municipal. Reben tot un Espanyol entre setmana a Copa del Rei i l´Olot en el derbi gironí el cap de setmana.