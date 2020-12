Duel d’alt voltatge a Peralada amb el lideratge del grup de Tercera en joc

Duel de titans a Peralada (16.30) en el que serà l´últim partit de l´any 2020 que es disputarà al Municipal. L´equip d´Albert Carbó afronta el partit de la novena jornada amb la intenció de sumar més punts a la classificació en la visita del Cerdanyola. Curiosament, els de casa tanquen l´any contra el mateix rival amb qui el van obrir. En el que portem de competició, els locals han vençut en quatre dels set partits jugats fins ara, amb una ratxa de nou gols a favor i només quatre en contra. Ara bé, els visitants són l´únic bloc invicte,és a dir, l´únic conjunt de la lliga que no coneix la derrota. De la importància del matx, per tant, en saben a l´Alt Empordà i al Vallès Occidental. D´aquesta manera, Carbó té tota la plantilla disponible per encarar aquest partit amb optimisme.