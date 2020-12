Duel de rècords al Nou Estadi

Amb la moral alta i posseint l'honor de ser l'equip menys golejat de la categoria -amb només dos gols- però amb una gran quantitat de partits a l'esquena, el Llagostera té una prova de foc a les 12 del migdia visitant l'estadi del líder i del combinat més golejador a Lliga, el Nàstic de Tarragona.

Guanyar la Copa Federació i el Barça B al Municipal ha de donar empenta anímica al Llagostera. I més de la manera èpica amb què van arribar tots dos triomfs. Amb Sergio Cortés d'autor del gol clau, i amb Marcos d'heroi sota els pals aturant dos penals. Amb aquesta setmana que frega la perfecció i un números realment bons -els blaugranes només han perdut un partit en les set jornades que han disputat a la categoria de bronze- els homes d'Oriol Alsina confien gratar quelcom positiu d'un camp on, de moment, ningú n'ha pogut sortir triomfant.

«Afrontem aquest partit amb molta il·lusió a la vegada que amb un respecte molt gran pel Nàstic, que per mi és l'equip que més fiable s'ha mostrat fins ara. Té individualitats de màxim nivell amb jugadors que són els millors de la categoria en la seva posició, molt de gol, una plantilla molt completa i un míster molt competitiu que és dels millors de Segona B i que treu el màxim rendiment dels seus futbolistes», descrivia el tècnic llagosterenc Oriol Alsina i explicava que l'èxit de ser els menys golejat de la categoria és gràcies «a la feina que estan realitzant tots els jugadors. La feina que queda pendent de millorar és l'ofensiva. Hauriem de marcar més gols».

Emportar-se quelcom positiu del Nou Estadi tarragoní serà, de ben segur, una tasca complexa d'assolir. Els de la capital del Tarragonès compten amb varis factors a favor: són líders i els màxims realitzadors, compten amb jugadors que es troben en un gran estat de forma, com l'empordanès Roger Brugué; disputen els partits en un camp d'unes dimensions superlatives, i, sobretot, tenen gravada amb foc una data: la del 26 de juny de 2014, quan van caure eliminats a la final del play-off d'ascens a Segona Divisió contra el Llagostera. Des de llavors, la rivalitat entre les dues entitats catalanes és gran. I aquesta temporada els gironins ja van deixar fora de la Copa Federació els granes (2-1). No obstant això, els llagosterencs poden aferrar-se, i haurien de fer-ho, als darrers precedents que els afavoreixen. En el darrer enfrontament disputat al Nou Estadi de Tarragona, que significava el primer partit del retorn a Segona B el curs passat, els jugadors d'Oriol Alsina van conrear un 1-3 gràcies a les dianes de Nahuel, Sascha i Adri Lledó.

Tanmateix, l'últim duel entre tarragonins i llagosterencs va ser enguany després que els homes d'Alsina eliminessin els granes en els vuitens de final de la Copa Federació gràcies als gols de Sascha i Sergio Cortés a la pròrroga, que van capgirar la diana inicial de Bonilla. Per avui Alsina només tindrà l'absència per lesió de Pitu Comadevall.