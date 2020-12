VÍDEONOTICIA | Leo Messi dona el triomf al Barça davant el Llevant

Una pilota d'oxigen amb el segell de Lionel Messi en el minut 76 va donar un triomf balsàmic al Barça contra el Llevant (1-0), un premi a la persistència dels locals que no van convèncer davant un rival que va lluitar fins al final al Camp Nou.

El Barça va posar fi a dues derrotes consecutives. Era un partit decisiu i no va fallar, però el seu joc no va convèncer i va patir per sumar els tres punts davant un equip que li va arrabassar la pilota després del punt de Messi i que, en els últims minuts, va posar la por en el cos dels blaugrana.L'argentí va salvar el Barça. Potser no està en el seu millor moment, però continua sent decisiu. També en un Barcelona trist, sense confiança en el seu joc i amb l'alguns jugadors sent l'ombra del que haurien de ser.

Va deixar entreveure Koeman en la prèvia que donaria entrada als joves i es va mostrar poc inclinat a canviar de sistema. No va passar ni una cosa ni l'altra. Joves com Pedri, Konrad o Riqui Puig van ser suplents i en atac va jugar amb un 4-3-3 en detriment del 4-2-3-1.

Va jugar Messi de fals '9', Braithwaite es va situar a l'esquerra i Griezmann en la dreta. Coutinho va jugar en la medul·lar, d'interior, encara que es va mostrar tan discret com quan juga com mitjapunta. Malgrat els últims resultats, el Barça no va iniciar la trobada amb ganes de reivindicar-se. El seu rival, en canvi, tenia les idees clares. Conscient que no podria discutir-li la possessió al seu contendent, els jugadors de Paco López sabien molt bé què fer en els pocs moments que van tenir la pilota.

Gaudia de llibertat Dani Gómez en atac i de les seves botes va arribar l'ocasió més clara del Llevant en el primer temps (min.15). El davanter d'Alcorcón, des de la mitjapunta, va connectar amb Melero que va filtrar una passada en profunditat que Jorge de Frutos no va saber definir davant Ter Stegen, que va salvar el primer amb el genoll.

Discrets en atac posicional, el Barça ho intentava a trompades. Així va arribar la primera clara dels blaugrana. Una rosca de Braithwaite es va topar amb la manyopla d'Aitor Fernández. Seria la primera de les quatre parades de mèrit del porter basc en el primer temps.

El perill del Llevant es va acabar en el minut 18 amb una altra passada a l'esquena dels centrals de Roger Martí que Dani Gómez va enviar per sobre del travesser.Va despertar el Barça abans del descans o almenys el va intentar, si bé el ritme de la pilota continuava sent pastós. Va ser llavors quan Aitor es va erigir en el salvador per al Llevant.

Va rebutjar primer un cop de cap de Griezmann a centre de Messi que Lenglet no va poder connectar a porta buida; va escopir una volea enverinada de Jordi Alba; i es va lluir amb un tir potent a boca de canó d'Antoine després de completar una jugada trenada de Messi.

Poc premi per a un Barcelona una miqueta desfigurat en el primer temps que es va ordenar en atac en la represa. Braithawaite va fixar als centrals com '9', mentre que Messi, Coutinho i Griezmann se situaven per darrere.

El Barça pressionava a dalt amb més intensitat i el Llevant no sortia del seu propi camp. Malgrat ser més incisiu, li faltava pegada en els últims metres. Griezmann, Messi i Coutinho ho provaven sense sort.

Amb el Llevant tancat, va donar entrada Koeman a Pedri per Busquets. Un canvi ofensiu amb el qual el Barça va incrementar encara més el ritme de pilota. Va respondre Paco López amb cames. Van entrar d'una tacada Morals, Radoja i Miramon.

El Barça insistia i insistia, però aguantava l'aiguat el Llevant. Aitor va aguantar en el primer pal amb un tret sec de Messi, i Braithwaite, només, va rematar incomprensiblement desviat un cop de cap després d'un servei de cantonada.

El premi a la perseverança blaugrana va arribar en el minut 76. Van lluitar per una pilota Griezmann i Braithawaite. La pilota va caure a de Jong que, amb temps per a pensar, va trobar en profunditat a Messi. Aquesta vegada a l'argentí no va fallar i creuant la pilota amb l'esquerrana per a superar, a la fi, a Aitor.

El Llevant no havia dit l'última paraula. Li va arrabassar la pilota al Barça i va buscar el gol en l'últim quart d'hora. Morales va generar perill per la banda dreta i el seu rival demanava l'hora. Els visitants ho van intentar amb dos serveis de cantonada i van tenir una última ocasió amb un tret de Son que va parar Ter Stegen. El Barça respira, de moment, i se situa a nou punts de l'Atlètic de Madrid.

Fitxa tècnica:

1 - Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; Busquets (Pedri, min.58), De Jong; Messi, Griezmann (Umtiti, min.89), Coutinho (Trincao, min.70); i Braithwaite.

0 - Levante: Aitor Fernández; Coke (Miramon, min.67), Postigo, Vezo, Clerc; Melero (Sergio León, min.82), Malsa, Vukcevic (Radoja, min.67), De Frutos (Son, min.82); Dani Gómez i Roger Martí (Morales, min.67).

Gols: 1-0, min.76: Messi.

Àrbitres: Ricardo de Burgos Bengoetxea. Mostró tarjeta a Vukcevic (min.41), per part del Llevant. De Jong (min.49), Braithwaite (min.87) per part del Barcelona.