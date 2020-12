Julbe descarta Eldebrink per jugar el clàssic contra el Perfumerías Avenida

Würtzburg, que obrirà amb l´aforament restringit només als socis, viurà aquest vespre (19.00, Teledeporte), el quart clàssic del bàsquet femení d´aquest 2020. El primer, de lliga regular 2019/20 el febrer passat, se´l va endur l´Uni. Els altres dos, en la final de Copa una setmana abans del confinament, i en les semifinals de Supercopa d´aquest curs, se´ls va apuntar el Perfumerías Avenida. Torna un duel dels grans, i ho fa després que tant les de Salamanca com les de Girona vinguin d´oferir una gran imatge a l´Eurolliga. Per si no hi hagués prou atractiu a la pista, en un partit que reuneix jugadores com Sílvia Domínguez, Leo Rodríguez, Tiffany Hayes i Katie Lou Samuelson, per les castellanes, i Laia Palau, María Araújo, Chelsea Gray o Sonja Vasic per les gironines, el clàssic també té morbo a les banquetes. Ni Roberto Íñiguez ni Alfred Julbe han perdut encara mai un partit de Lliga Femenina (tot i que l´entrenador de l´Spar Girona tot just hi va arribar a primers de novembre.

Frida Eldebrink serà la principal absència de l´Uni. Julbe ahir la va donar per descartada. «No crec que arribi al partit encara que la prova mèdica que li van fer va sortir en la bona línia. Hi ha un cert risc de tornar-se a trencar i segurament decidirem que ni viatgi», va assegurar en la prèvia. Paola Ferrari, en canvi, sí que estarà a disposició. El tècnic no vol cap excusa amb la baixa d´Eldebrink, que es va fer mal contra el Riga i ja es va perdre els partits contra Ekaterinburg i Schio a Europa, i la visita del Zamarat a la Lliga.

Julbe dona importància al partit perquè creu que havent perdut a casa contra el València «aquests partits cobren més importància de cara als play-off». Avenida és líder invicte, i València i Girona són segon i tercer amb una única derrota, les valencianes, encaixada a Salamanca per poc (71-69). L´Avenida va saber ahir que la FIBA li concedia organitzar la segona bombolla d´Eurolliga del grup A, mentre que l´Uni viatjarà a Schio (grup C, del 19 al 22 de gener) segons constava al web de l´ens.