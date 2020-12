L'Uni amenaça la ratxa de victòries de Roberto Íñiguez

Roberto Íñiguez va arribar l'estiu passat al Perfumerías Avenida amb una fulla de serveis que impressiona. Ha dirigit alguns dels millors equips d'Europa (Fenerbahçe, Nadezha, Sopron, Dinamo Kursk) i a la Lliga Femenina espanyola hi ha guanyat dues lligues, una amb els dos anteriors equips que hi havia dirigit (Ros Casares, 2011/12 i Uni Girona, 2014/15). El més increïble de tot és que Íñiguez no ha perdut encara mai cap partit en aquesta competició FEB. Ho va guanyar tot a València, va repetir la gesta a Fontajau (agafant l'equip a mitja temporada en substitució de Ramon Jordana) i continua imbatut en la seva nova etapa a Salamanca.

L'Uni, per tant, que dissabte juga el clàssic de la Lliga a Würzburg (19.00, Teledeporte), amenaça l'estadística del seu exentrenador. Amb l'Avenida, de moment, hi acredita 14 triomfs i cap derrota aquest curs, i té l'equip líder en solitari després que a finals de novembre el València, segon, estigués a punt de trencar-li l'estadística (71-69). A aquests números cal afegir-hi el balanç d'11-0 que va acreditar a Girona (set partits de Lliga, dos de semifinals i dos de final), i el que va acumular a València amb el Ros Casares. Allà hi va arribar com a relleu de Natalia Hejkova i, tot i perdre la Copa, hi va guanyar la Lliga i l'Eurolliga.

