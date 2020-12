La Copa Catalana Internacional de BTT tornarà a dur l’elit a Banyoles

Banyoles tornarà a ser el tret de sortida de la Copa Catalana Internacional. El 27 i 28 de febrer, la catedral del Mountain Bike es tornarà a vestir de gala per celebrar l´única prova Cross Country Hors Categorie del país. Els millors ciclistes internacionals hi seran presents, per poder iniciar la temporada de la millor manera possible, formant una petita «Copa del Món», en un any olímpic, en el qual cada cursa serà determinant en la preparació dels bikers.

La 9a i última prova serà, set mesos després, en el magnífic escenari de la Sea Otter Europe de Girona, que albergarà una cursa C1. Es farà els dies 25 i 26 de setembre reservant el dissabte per a la cursa femenina i la Copa Catalunya Infantil, i el diumenge per als homes. Serà el moment determinant per decidir els campions.