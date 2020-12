El Reial Madrid està obligat a guanyar per no fracassar a Europa

Guanyar o guanyar. No té gaire més marge de maniobra el Reial Madrid, que ha deixat els deures per a l'últim dia i avui es jugarà l'accés als vuitens de final de la Lliga de Campions. El seu grup està que bull. Tots quatre equips integrants tenen opcions de passar ronda i si els de Zinedine Zidane no se´n volen anar cap a casa abans d´hora o aterrar a la Lliga Europa els tocarà vèncer el Borussia Monchengladbach a Valdebebas (21 hores). Depèn del mateix el conjunt blanc si vol ser al sorteig del dilluns vinent a Nyon. Accediran a vuitens si guanyen, però per fer-ho com a primers classificats necessiten que el Shakhtar no s'imposi a l'Inter de Milà a domicili. Els italians són cuers i no depenen d'ells mateixos, però també tenen opcions reals de classificar-se.

«No penso en cap altra cosa que no sigui la victòria. Tothom parla d'aquesta situació i el que jo faig és concentrar-me en el partit amb els meus futbolistes. Sabem què és el que hem de fer en nits com aquestes. Començar forts, sabent que hi haurà dificultats. Hem de treballar bé i acabar contents amb tot el que hem donat», explicava ahir Zidane, qui recupera Sergio Ramos i Dani Carvajal, però té la baixa de Luka Jovic, lesionat. El serbi continua amb la seva mala fortuna. Un cop ha superat el coronavirus, ara ha caigut per culpa d´una tendinosi en l´adductor de la cama dreta, la qual cosa el mantindrà fora de combat entre dues i tres setmanes.

Una hipotètica eliminació deixaria gairebé sentenciat el tècnic francès. Ahir se li va preguntar per aquesta possibilitat i va voler treure ferro a tot plegat. «El club farà el que s´hagi de fer, com sempre. No estic pensant en això, sinó només en el partit i a fer-ho bé amb els meus futbolistes. El club farà les coses com sempre, però de veritat que ara mateix no estic pensant en això», va declarar en roda de premsa.