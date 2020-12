El Garatge Plana Girona va caure derrotat ahir al migdia a la pista de l´Alcorcón per 6-2 en un partit corresponent a la quarta jornada de Lliga ajornada en el seu dia. Les noies d´Andreu Graupera van resistir la primera part i gràcies als gols de Laura Vall i Júlia Canal van arribar al descans amb 2-2. A la represa, però, les jugadores madrilenyes van prémer l´accelerador per acabar imposant-se per un 6-2 definitiu.