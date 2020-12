Derrota per la mínima del Handbol Bordils davant el filial del Barça (30-31). En el retorn de Jordi Gonzàlez al pavelló bordilenc, el seu poble, l'equip de Pau Campos no ha pogut trencar la mala ratxa i segueix sense guanyar encara cap partit. González ha sigut clau per donar el triomf al filial blaugrana, amb dues aturades de mèrit, que haurien pogut ser l'empat en els darrers segons, a remats de Palahí.