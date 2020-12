El Barça es dessagna i regala el primer lloc de grup a la Juventus

El Barça no va poder garantir-se la primera plaça del seu grup i va caure golejat davant la Juventus (0-3), en la primera derrota europea al Camp Nou des de 2013, i en un partit en el qual va encaixar dos gols de penal, tots dos transformats per Cristiano Ronaldo. D´aquesta manera, els blaugrana van acabar de la pitjor manera una ratxa que durava des de 2013 i que s´havia prolongat durant 38 partits, amb 34 victòries i 4 empats.

El Barça va trigar mitja hora a comparèixer en el partit i el va pagar car. Cinc, deu minuts... 0-1, quinze minuts..., 0-2, vint minuts per a la Juventus... El Barcelona es va dessagnar. Sense ànima, sense idees i sense un pla, l´equip de Ronald Koeman semblava tenir fins i tot el cap a Cadis, on va viure la seva última patacada, i li era igual el canvi d´escenari, d´onze o de competició. Res va canviar.

I a més, les circumstàncies no van ajudar els barcelonistes. Araujo va pugnar amb el portuguès i aquest va caure després d´una càrrega que va semblar legal. Cristiano va anotar des del punt de penal i va avançar el seu equip (0-1). Sense temps per reaccionar, la Juventus es va sentir cada vegada més còmoda, cada vegada amb un futbol més fluid davant un temorós Barça. Després d´una jugada coral, Weston McKennie va rematar només davant Ter Stegen per fer el segon. Només havien passat 20 minuts.

El 0-2 va servir perquè els de Koeman espavilessin. Van tenir més la pilota i van arribar més a la meta de Buffon, sobretot perquè Messi va decidir tirar d´orgull i prendre les regnes de la situació. L´argentí va liderar i va ser el que va tenir les millors ocasions per als seus, primer després d´una rematada que va salvar el meta (min. 22) i després en una acció que li va servir Alba (min. 36).

No va aprendre el Barça dels seus errors i va sortir al segon temps de nou destensat. Va protagonitzar Messi un tímid intent (min.47), però un altre penal transformat per Cristiano Ronaldo, aquesta vegada després d´una mà de Lenglet, va suposar el 0-3 (min. 52) i el principi de la fi, perquè aquest resultat donava la primera plaça del grup als italians.

El Barça, poc acostumat a això, va recórrer a l´orgull. Necessitava dos gols i quedava molt de temps i ho va intentar, en part perquè l´equip de Pirlo el va convidar a això. El problema és que el seu futbol no dona per a més. Ni amb Braithwaite ni amb Riqui Puig, res va canviar, malgrat els molts intents de Messi. Fins i tot la Juventus va poder augmentar l´avantatge amb un gol anul·lat pel VAR a Bonucci per fora de joc.