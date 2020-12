Wu Lei i Darder donen la victòria a l’Espanyol en un final amb polèmica

L´Espanyol va aconseguir un sofert triomf contra l´Sporting a l´RCDE Stadium, en un partit en el qual no es va avançar fins al minut 88 mitjançant Wu Lei, i va patir davant el plantejament defensiu dels de David Gallego, que van aguantar l´empat fins als compassos finals i van buscar el triomf a la contra. Quan el matx estava ple de polèmica després que l´Sporting reclamés penal a Babin, amb sang després d´una topada amb Lluís López en el temps de descompte, Darder va sentenciar el duel amb el 2-0. El conjunt periquito va aprofitar que el porter Mariño havia pujat a rematar un córner i va segellar el partit.

No va ser un partit especialment brillant. A la primera meitat, l´Espanyol va intentar avançar-se al marcador situant com a referència De Tomás, però la seva millor ocasió, al minut 38, la va aturar Mariño. Tampoc ho van aconseguir abans Darder, Melamed o Embarba amb xuts llunyans. L´Sporting, per la seva banda, no inquietava Diego López. El porter gallec es trobava molt tranquil sota pals. De totes maneres, el quadre asturià, tot i no tenir la pilota, frenava les ocasions de l´amfitrió sense excessius problemes.

A la segona part, els blanc-i-blaus continuaven sense tenir la frescor en atac que necessitaven. La fluïdesa d´altres vegades no apareixeria. El més destacable ha estat un xut de Keidi Bare, que va intentar superar Mariño al 68, obligant el porter a lluir-se. Els barcelonins insistien, però no trobaven la fórmula. Com més es va embolicar, millor li va anar a l´Espanyol. Al minut 88 va aparèixer Wu Lei per transformar una assistència de De Tomás i dibuixar amb un xut enganxat al pal l´1-0. L´Sporting va demanar un penal a Babin ja en l´afegit que el col·legiat no va assenyalar i en l´última jugada Darder va decidir a porteria buida situant el 2-0 definitiu.