El Figueres es queda a les portes de la victòria a casa

Empat del Figueres en un dels millors partits dels blanc-i-blaus des que va començar la temporada. Els de Javi Salamero van ser clarament superiors a l´Horta durant la primera meitat, en la qual van tenir fins a set ocasions clares de gol per obrir la llauna. Amb tot, l´Horta es va avançar abans que l´àrbitre xiulés el descans: Buba Jalow va aprofitar un rebuig d´Andrés per signar el 0-1. A la segona meitat, els visitants van sortir disposats a fer-se amb el partit, però el Figueres seguia gaudint d´ocasions clares. Ivan Vidal va estavellar una pilota al pal i, al 63, Pol Gómez va culminar una centrada de Pol Bastidas per igualar l´electrònic.

Javier Salamero, tècnic del Figueres, va sortir satisfet a la sala de premsa: «Tot i l´empat, la valoració és molt positiva. Hem estat superiors a la primera i a la segona part i hem ratllat un dels millors nivells de la temporada. És una llàstima no haver guanyat».