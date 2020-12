El Figueres obté poc premi a Vilatenim davant l'Horta de Víctor Valdés

La Unió Esportiva Figueres ha obtingut un empat (1-1) agredolç, aquest diumenge al migdia, davant la UA Horta a l'Estadi de Vilatenim. Els figuerencs han jugat el seu millor partit com a locals, combinant i gaudint d'una desena d'ocasions, però s'han hagut de conformar amb un punt. Pol Gómez, al minut 63, ha igualat el 0-1 dels visitants, però els de l'Alt Empordà no han pogut capgirar el marcador.

Sense els lesionats Uri Ayala i Marc Medina, amb problemes musculars, el Figueres ha sortit endollat a la recerca de la primera victòria del curs a Vilatenim i després del darrer triomf contra el Sants (0-1). Fins a set ocasions força clares han tingut els homes de Javi Salamero (Ivan Vidal -3-, Ousman -2-, Pepu i Gallo) durant la primera meitat, però o bé la pilota ha marxat a fora o el porter visitant ha intervingut. Però el pitjor del primer temps no ha estat la falta d'efectivitat, sinó que l'Horta, al límit del descans, ha anotat el 0-1 en la seva primera gran ocasió després que Buba hagi aprofitat un rebuig d'Andrés.

A la represa els de Víctor Valdés han fregat el 0-2 amb un llançament de falta d'Edipo al pal i la rèplica del Figueres ha estat un xut, també a la fusta, d'Ivan Vidal. Els empordanesos no s'han desesperat i han tingut premi, obra de Pol Gómez (63'), que ha aprofitat una indecisió a l'àrea petita per batre Luisma després d'una centrada per l'esquerra de Bastidas. A la jugada següent l'Horta ha pogut trencar la igualada, però els locals també han estat a punt de desnivellar el marcador amb una rematada de cap d'Ivan Vidal, que ha demanat el canvi per lesió.

Javi Salamero ha explicat a la roda de premsa que "tot i l'empat la valoració és molt positiva, hem estat superiors a la 1a i a la 2a part i hem ratllat un dels millors nivells de la temporada. És una llàstima no haver guanyat". El Figueres segueix vuitè amb vuit punts en set jornades i el proper partit serà al camp del CE Banyoles, diumenge que ve 13 de desembre (12 h).



FITXA TÈCNICA

FIGUERES: Andrés, Gabri Vidal (Pol Tarrenchs, 57'), Pol Bastidas, Gallo (Jorge Torres, 74'), Maureta, Pol Gómez, Coto, Ousman, Valverde (Treviño, 57'), Pepu Soler i Ivan Vidal (Marc Bech, 71').

HORTA: Luisma, Eric (Adilson, 61'), De Nova (Momo, 74'), Perone, Buba, Edipo, Xavi (Genís, 57'), Joel, Dalmau, Pedro (Alfi, 46') i Bezis (Capa, 57').

GOLS: 0-1, Buba (45'); 1-1, Pol Gómez (63').

ÀRBITRE: Díaz Díaz. Targetes grogues als locals Gabri, Gallo, Bastidas i Tarrenchs i als visitants De Nova i al tècnic Víctor Valdés.

INCIDIÈNCIES: Partit de la vuitena jornada de Tercera Divisió disputat a porta tancada a l'Estadi de Vilatenim. El partit s'ha pogut seguir per ràdio online a través del canal de YouTube de la UE Figueres i en streaming per Footers.