El Bàsquet Girona suma el primer triomf a Fontajau i talla la mala ratxa

En un partit que va començar igualat i que es va decantar en el darrer quart, el Bàsquet Girona va desfer-se (75-63) del Reial Múrcia amb Rozitis de braç executor (va signar 13 punts i va agafar 8 rebots). Aquesta victòria, que és la primera a Fontajau, permet respirar als gironins, que acumulaven quatre jornades sense guanyar.

Tot es va acabar resolent al darrer quart. Garcia i Rozitis van posar, només de començar, el màxim avantatge en el marcador a favor dels gironins fins aquell moment (64-54). L´atac dels murcians era estèril. Només van poder anotar 9 punts en el darrer quart, i això va beneficiar, òbviament, els locals. El Girona respirava perquè jugar-se-la en un final a cara o creu no hauria sigut gens bo, venint de quatre derrotes seguides. Les bones combinacions de pilota predominaven, els locals es feien forts en el rebot; i l´encert ofensivament era total. Res no podia anar malament, i amb el marcador disparat en un 70-57 havia de passar quelcom extraordinari per acabar el partit perdent. Van arribar a manar de 14, i van acabar guanyant de 12.

El Múrcia es va anar apagant amb el pas dels minuts. Arribaven quarts amb un balanç de tres victòries i tres derrotes. Els atacs eren nombrosos, però una fèrria defensa de Rozitis frenava les temptatives. Els de Carles Marco seguien sense trobar la tecla que els disparés. Font amb dos triples i Rozitis amb quatre punts des de la pintura van destacar ofensivament, però també en l´aspecte de les faltes. Ambdós jugadors van deixar el parquet als cinc minuts amb dues personals.

Era el moment de Sàbat. L´experimentat base de Llagostera, amb la seva batuta, va començar a dirigir l´equip i a desembussar-lo perquè Logan i Cosialls posessin un 18-14 que poc va durar, ja que els murcians Whelan i Norris van posar el 19-22. Als gironins els agrada dominar en els primers minuts de cada quart. Sevillano, un altre cop Logan i Sàbat, que es va unir a la festa, van desestabilitzar el Múrcia. 34-26, vuit punts d´avantatge. La feina, però, no estava resolta. De la mà de Whelan, parcial de 0-8 dels visitants per capgirar un marcador, que va igualar Busquets des de la línia de 6,25 i va enviar els dos combinats a vestidors empatats a 39.

Els gironins van dominar i tallar el joc ràpid i vertical del Múrcia a la represa. Logan, amb 8 punts a la primera meitat, va fer-ne 5 en els primers compassos del tercer quart. En un tres i no res, es va passar del 48-42 al 48-49. Tremolor de cames. Però amb Rozitis amo i senyor a la pintura, Garcia de tres i una última jugada sobre la botzina de Sevillano, el Girona va marxar a l´últim parcial per davant (59-54) i ho va rematar per tornar a cantar victòria.