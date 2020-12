El Barça es refà de l’ensurt contra el València guanyant el Gran Canària

El Barça es va refer de la derrota de dimarts, al Palau Blaugrana, davant el València (90-100), i va tornar a trobar el camí de la victòria en la competició domèstica. Ho va fer derrotant, de forma contundent, al Gran Canària (91-63), en un partit molt bo en tots els aspectes del conjunt dirigit per Sarunas Jasikevicius que divendres ja havien aconseguit aixecar de la derrota davant el València guanyant a la pista del Zalgiris Kaunes en l´Eurolliga (62-73).

Els blaugrana van sortir ja amb la cinquena marxa posada per mirar de liquidar el partit el més aviat possible. Ho van aconseguir, ja que al descans ja dominaven per 23 punts (53-30), un avantatge que es va ampliar en la represa fins als 28 finals (91-63). Tots els jugadors locals van aconseguir anotar. De fet, els punts dels blaugrana van estar molt repartits, tot i que Pierre Oriola va ser el jugador amb més punts, 14.