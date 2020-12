el central Araujo per enfrontar-se al Cadis

Immers en una bona dinàmica de futbol i resultats, el Barça intentarà aquest vespre (21.00, Movistar La Liga) continuar creixent. Els de Ronald Koeman han aconseguit tres victòries consecutives (Dinamo de Kíev, Osasuna i Ferencváros) amb tres golejades (0-4, 4-0 i 0-3), però també amb una millora en la seva confiança. En dos d´aquests tres partits, a més, Koeman ha pogut reservar Messi i, a més a més, ha recuperat la millor versió de Griezmann. El francès ha marcat en els tres últims partits i ha trobat en Braithwaite el soci ideal. El danès fixa els centrals i Griezmann es troba molt més còmode.

Per això, tots dos amb Messi, seran a l´onze. En el cas de l´argentí es podria donar l´efemèride de batre el rècord de gols aconseguit per un jugador vestint la samarreta d´un sol club. Messi ha anotat 641 gols amb la de Barça, pels 643 de Pelé amb la del Santos.

Koeman té uns quants dilemes per resoldre. En la defensa l´únic és si es decideix donar entrada a l´uruguaià Araujo o manté Mingueza com a parella de Lenglet.

El Cadis, la revelació de l´inici de campanya, intentarà tornar a sorprendre, com ho va fer contra el Madrid a l´Alfredo Di Stéfano de Valdebebas (0-1). Álvaro Cervera té les baixes de José Mari, Cala i de l´ex del Girona Choco Lozano, positiu per covid-19. Per contra, recupera Negredo.