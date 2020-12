La Fiscalia denuncia que l’examen de Luis Suárez a Itàlia va ser «una farsa»

El fiscal de Perugia, Raffaele Cantone, ha conclòs que l´examen que el davanter uruguaià Luis Suárez, ara a l´Atlètic, va realitzar per obtenir la ciutadania italiana va ser «una farsa» i el seu dictamen ha provocat la suspensió de diversos alts càrrecs de la universitat de la ciutat italiana.

Suárez va arribar a Perugia el 17 de setembre per fer un examen d´idioma vinculat a una sol·licitud de ciutadania italiana que hauria facilitat la seva arribada al Juventus, un fitxatge que finalment no es va produir. En un comunicat, el fiscal de Perugia, Raffaele Cantone, va denunciar que «els temes de l´examen es van comunicar amb anticipació al jugador» i que la nota es va decidir per endavant. Així, l´examen va ser una «farsa» que la universitat va disposar per donar cabuda a les sol·licituds provinents del Juventus i assegurar «una devolució de publicitat positiva», va dir el fiscal.

Per això, la rectora de la universitat, Giuliana Grego, ha estat suspesa durant vuit mesos per violació del secret professional amb ànim de lucre i diversos delictes de falsificació de documents oficials. La mateixa sanció, pels mateixos delictes, s´ha imposat a director general de la universitat, Simone Olivieri, a la professora d´italià de Suárez, Stefania Spina, i a l´examinador Lorenzo Rocca. Suárez va acabar deixant el Barça per fitxar per l´Atlètic de Madrid.